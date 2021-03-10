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Uğur Şahin açıkladı: Ne kadar aşı üretebilecek?

Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Türk doktor Uğur Şahin, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu. Şahin, 'Halihazırda 1,3 milyar doz siparişimiz var' derken kapasite artırımı ile ilgili konuşan Şahin, "Gelecek sene kapasitemizi artırarak 3 milyar doza ulaşabiliriz" dedi.
 10 Mart 2021 14:22
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Uğur Şahin açıkladı: Ne kadar aşı üretebilecek?

Dünya çapında mutasyonlu Covid-19'un yayılmasıyla aşılara talep her geçen gün artarken insanların normal hayata dönmelerini hızlandırmak amacıyla sürü bağışıklığının sağlanması için milyarlarca doz aşıya ihtiyaç duyuluyor.

Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Türk doktor Uğur Şahin, geçtiğimiz gün Bloomberg'e Covid-19 aşılarının temini ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uğur şahin, ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte önümüzdeki yıl 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretimi gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Bloomberg TV'ye verdiği röportajda konuşan Şahin, "Üretim kapasitemizi daha da artırabiliriz" derken "Bu, talep miktarına ve aşılara ek bir destek gerekip gerekmediğine bağlı bir durum" şeklinde konuştu.

Uğur Şahin konuşmasında, "Halihazırda 1,3 milyar dozluk siparişimiz var" derken "Ek dozları, yani yüz milyonlarca doz temini için devletlerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.

BioNTech ve Pfizer, ABD'ye toplamda 300 milyon olmak üzere 200 milyonunun Mayıs ayı sonunda, Avrupa Birliği'ne bu yıl içerisinde 500 milyon doz aşı temin edileceğini belirtmişti.

PFİZER CEO'SU BOURLA: AŞI FİYATI ARTABİLİR

Pfizer CEO'su Albert Bourla ise, aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir elde edeceklerini ve ilerleyen dönemde aşı fiyatının artabileceğini söylemişti.

BioNTech-Pfizer Covid-19 aşısı halihazırda 50'den fazla ülkede onaylanırken, AB ve ABD dışında Japonya, Kanada ve İngiltere de aşıdan yüksek miktarda sipariş vermişti.

'BREZİLYA MUTASYONUNU YOK EDİYOR'

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen çalışma, BioNTech-Pfizer Covid-19 aşısı Brezilya'da ortaya çıkan yeni mutasyona karşı etkili olduğunu ortaya koydu. New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmaya göre aşı Brezilya mutasyonunu etkisiz hale getirmeyi başardı.

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, aşı olan kişilerden alınan kan örneği, P.1 varyantı denilen bulaşıcılığı yüksek Brezilya mutasyonunda yer alan aynı mutasyonu içeren virüsün değiştirilmiş versiyonunu etkisiz hale getirdi.
Memurlar.Net
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