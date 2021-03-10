Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|10 Mart 2021 14:46
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Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.
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