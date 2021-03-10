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Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.
 10 Mart 2021 14:50
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Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'ndeki kum ocağında çalışan Mustafa (51) ve Yunus Özdemir (41), tamir etmek için taş kırma makinesinin içine girdi.

Taş kırma makinesinin kapağının bir anda kapanmasıyla işçiler bulundukları yerde sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden çıkarılan Mustafa ve Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Ovacık Kaymakamı Osman Kurt da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Anadolu Ajansı
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