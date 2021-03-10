Antalya'da korona tablosunda 19 ilçeden 7'si kırmızı
|10 Mart 2021 15:38
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Sağlık Bakanlığı tarafından korona salgınında risk değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 kategori belirlenmişti. 1-7 Mart tarihleri arasında Antalya'da 19 ilçenin vaka dağılımları 4 risk kategorisine göre oluşturuldu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 19 ilçeden 7'si kırmızı, 8'i turuncu, 2'si sarı ve 2 ilçe mavi renkli kategoride yer aldı. Kırmızı kategoride en yüksek vaka sayısının görüldüğü ilçe Alanya olurken, sıfır vaka ile Gündoğmuş mavi kategoride yer aldı.
Kırmızı renkli ilçelerin vaka sayıları; Akseki 15, Alanya, 357, Döşemealtı 78, Elmalı 76, Gazipaşa 64, Korkuteli 69, Serik 131 oldu. Turuncu renkli ilçelerdeki vaka sayıları Aksu'da 40, Finike'de 29, Kaş'ta 31, Kepez'de 516, Konyaaltı'nda 162, Kumluca'da 58, Manavgat'ta 135, Muratpaşa'da 423 olurken, sarı renkli ilçelerdeki vaka sayıları İbradı'da 1, Kemer'de 19 oldu. Mavi renkli ilçelerdeki vaka sayıları da Demre'de 4, Gündoğmuş'ta sıfır olarak kayıtlara geçti.
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