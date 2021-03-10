AK Parti MHP kurultayına geniş heyetle katılacak
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı'na AK Parti geniş bir heyetle katılım sağlayacak.
|10 Mart 2021 15:39
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