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4 bin nüfuslu köy, kurallara uyup vaka sayısını sıfırladı

Düzce merkeze bağlı, salgının yoğun olarak yaşandığı dönemde günlük 20 civarında vaka görülen Aydınpınar köyünde vatandaşlar, koronavirüse karşı alınan tedbirleri koşulsuz uygulayarak vaka sayısını sıfırladı.
 10 Mart 2021 15:45
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4 bin nüfuslu köy, kurallara uyup vaka sayısını sıfırladı

Merkeze bağlı 4 bin kişinin yaşadığı Aydınpınar köyü sakinleri koronavirüsle mücadeleyi kazanarak vaka sayısını sıfırladı. Salgının pik yaptığı dönemde günlük 20 civarında vaka görülen köyde vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirirken, esnaf da iş yerlerini 10 günde bir dezenfekte etmeye başladı.

Kahvehaneye ve camiye giden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uydu. Köy Muhtarı Özcan Ersoy vatandaşların kurallara uyduğunu ifade ederek, "Bin 500 haneli 4 bin nüfuslu köyümüz var. Aileleri uyardık. Pandemiden dolayı elimizden gelen yardımı yaptık. İhtiyaçlarını giderdik. Köylü olarak bütün kurallara uyduk. Vatandaşlar gibi esnaflar da tüm kurallara uydu. Düzce'ye giderken ayakta yolculuk etmedik. Pandemi hastası yok. Şu an sıfır vakamız var. Sağlık ocakları ve aile hekimlerimiz bize her konuda yardımcı oldular" dedi.

'CENAZELERİMİZİ 15-20 KİŞİYLE KALDIRIYORUZ'

Köyde oturan vatandaş ve esnaf ise cenazelerde dahi kurallara uyduklarını belirterek, "Kurallara yüzde 100 uyuyoruz. Köy bilinçli bir köy. Cenazelerimiz 15-20 kişiyle kaldırılıyor. Ziyaretlere kesinlikle gitmek yok. Düzce şehir merkezine dahi gitmemeye çalışıyoruz. Çok acil işimiz olursa gidiyoruz. İşimizi çabucak görüp geliyoruz. Hijyen kurallarına sonuna kadar uyuyoruz.

Esnafımız her hafta ya da 10 günde bir iş yerlerini dezenfekte ediyorlar. Maskesiz gelen müşteriler içeri alınmıyor. Kurallara uymaları için müşteriler uyarılıyor. Gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İnşallah diğer yerleşim yerlerine de örnek oluruz" diye konuştu.
DHA
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