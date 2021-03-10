Meteorolojiden 4 bölgeye fırtına uyarısı
|10 Mart 2021 15:54
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın yarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'deki fırtınanın gece saatlerinde, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
- Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına
Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, kuzeyde de yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zaman zaman da 9 kuvvetinde (kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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