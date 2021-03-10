Akkuyu, 2023 yılında enerji üretmeye başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Rusya Devlet Başkanı Putin'e temel atma törenimize katıldığı için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'mize yeni eseri kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Putin'le attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörünün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl dördüncünün temelini atacağız. Koronavirüs salgının yıkıcı etkilerine rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Bu sene büyümemizin daha yüksek olacağına inanıyoruz. Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır diyerek çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Yüzde 63,7 seviyesine ulaştı. Karadeniz'deki keşfimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye noktasında en önemli adımlardan biri oldu.

* Nükleer santral birçok yan sektöre katkı yapacaktır. Şu anda 16 bin, üretim döneminde ise 4 bin kişilik istihdam sağlayacak. Öğrencilerimizden 186'sı zorunlu eğitimlerini tamamladı ve ülkesine döndü. Nükleer Güç Santralimizin tüm süreçlerinde bu öğrencilerimiz görev alacak. Milli enerji seferberliğimiz yeni neferler kazanacak. 4 reaktörden oluşacak bu santralde gece gündür çalışacağız. Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Yıllık 35 milyar kw saat elektrik üreterek ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Her aşaması dikkat ve mükemmel planlama istiyor. Biz de her türlü önem alıyor, emniyetten taviz vermiyoruz. 550 parçadan oluşan santrali güvenlik sistemleriyle donatıyoruz.

* Sayın Putin'le aynı güçlü iradeyi paylaşıyoruz. Sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış için kilit rol oynuyor. Libya'dan Suriye'ye kadar Türk Rus diyaloğunu sahada görme fırsatı gördük. Koronavirüs sebebiyle yatırımlar ve dış ticarette yaşadığımız ivme kaybını bu yıl telafi edeceğiz. Bu tesis için gösterilen gayrette başta Putin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"2 ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEKTİR"

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin açılış töreninde, "Yeni bir dönem başlıyor. 4 ünite kurulacak. Personelin sağlık güvenliği için tedbirler alınıyor. Biz zamanlamayı tutturmaya önem veriyoruz. enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak. Ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak. Nükleer enerji sektörünü yaratıyoruz. Sanayi potansiyelini güçlendirecek. Sahadaki personel sayısı 8 bine çıktı. Çoğunluğu Türk vatandaşı. 100'ü aşkın Türk öğrenci eğitim görüyor. Mezun sayısı 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Türk nükleer sanayi için yeterli kadro yetiştirmiş olacağız. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız. Çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı müteahhitlik çalışmalarında Türk şirketlerinden de yararlanıyor. Bir kez daha tüm katılımcılar için projenin ne kadar cazip olduğunu gösteriyor. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekliflerinden dolayı şükranlarımı bildirmek istiyorum. Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir" dedi.

"TÜRKİYE YAKIN ZAMANDA NÜKLEER TEKNOLOJİLERE ADINI YAZDIRAN ÜLKE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce iki ülkenin bakanları açıklamada bulundu. Rus Bakan, "2010 yılında projenin yeniden çalışması oldu. Nisan 2018'de birinci ünitenin lisansı verildi. Enerji alım satımları ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı. Önemli bir çalışma oldu. Bizim açımızdan. Birçok imkana eriştik. Biz çok çalışma yapıyoruz. Yeni sistemler kuruluyor. Bu yıl içinde artık reaktörün gövdesini montajlayacağız. Türk işyerleri tarafından ilgi ile izlendiğini görüyoruz. Bu şirketler malzeme hizmeti veriyor. 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapılıyor. Sayın devlet başkanlarımız önemli bir hususa değineceğim. Akkuyu gezegenimizin en büyük nükleer inşaatıdır. Anlaşmamıza göre personel kazanılmasına devam edilecek. Yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Hep birlikte çalışmalara devam etmek istiyoruz. 3. üniteye başlanması kutlu olsun" dedi.

Bakan Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. 3. reaktör temeli ile bir adım daha hedefimize yaklaştık. Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te enerji üretmeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji öncelikli hedeflerimiz arasında. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda Sıfır emisyon değeri ile elektrik üretecek. Yıllık 128 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz sahada ter dökecek. 4 bin kişiyi istihdam edeceğiz tamamlandığında. Nükleeri sadece elektrik değil, savunma sağlık uzay alanlarındaki başarımızı bir adım daha nükleerle taşıyacağız. Nükleer teknolojiyle 6 milyar dolarlık yerli katkı planlıyoruz. Türkiye yakın zamanda nükleer teknolojilere adını yazdıran ülke olacak" açıklamasında bulundu.