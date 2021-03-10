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Üç ilden yeni karantina haberleri geldi

Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 10 Mart 2021 18:05
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Üç ilden yeni karantina haberleri geldi

ÇORUM

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın sakinlerinden bir kısmının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda ikamet eden pozitif ve temaslı kişilerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Polis ve sağlık ekiplerince karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak apartman sakinlerine bilgilendirmede bulunuldu.

Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kırsal bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Laçin Mahallesi'nde 7 evde 18 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya karar verildi.

Uygulamanın başlatıldığı mahallenin girişlerinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

Mahalle sakinlerinin bu süreçte ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Göbül Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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