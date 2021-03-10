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Koronaya yakalanan Esad ile eşi, Moskova'da tedaviye alındı

Korona virüse yakalandığı açıklanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.
 10 Mart 2021 16:27
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Koronaya yakalanan Esad ile eşi, Moskova'da tedaviye alındı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın korona virüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildiği açıklandı. Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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