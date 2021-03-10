İki kardeşin ölü bulunduğu inşaatın sahibi tutuklandı

AŞI EKİBİNİ GÖREN SIDDIK DEDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI: BİZİM SAHİBİMİZ VAR Aşı programı kapsamında Erzurum'da eşi Fariza ile birlikte aşılanan 81 yaşındaki Sıddık Çakmak, evine gelen sağlık ekibini görünce "Bizim sahibimiz var" diyerek sevinç gözyaşları döktü. Hüngür hüngür ağlayan Çakmak, "Devletime canım feda olsun. Bizim için kalkıp buralara gelmişler. Devletin yanımızda olmasını görmek güzel bir duygu" dedi.