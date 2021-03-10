Bakan Kurum: 24 milyon lira ceza uygulandı, 36 tesis kapatıldı
|10 Mart 2021 16:47
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği'nde düzenlenen toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Kurum, Meriç Nehri'ni besleyen en önemli nehirlerden biri olan Ergene Nehri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Ergene Nehri ve Meriç Nehri havzasında son 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirildiğini açıklayan Bakan Kurum, 36 tesise kapatma cezası verildiğini belirtti. Bu denetimlerde 24 milyon idari ceza uygulandığının altını çizen Bakan Kurum, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.
Bakan Kurum, Ergene Nehrinin ve Meriç Nehrinin doğal güzelliklerinin gelecek nesillere bırakılması için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.
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