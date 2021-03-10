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KDK: Avukatlık stajında kaydiye ücretinin yasal dayanağı yok

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), avukatlık stajı için "staj kaydiye ücreti" adı altında ücret alınmasında yasal dayanak bulunmadığını tespit etti. Uygulama birliğinin sağlanması için barolar arasında ortak çalışma yürütülmesi tavsiyesinde bulundu.
 10 Mart 2021 17:12
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KDK: Avukatlık stajında kaydiye ücretinin yasal dayanağı yok

Avukatlık stajını yapmak için ilgili baro başkanlığına başvuran kişi, stajının başlatılabilmesi için kendisinden "staj kaydiye ücreti" adı altında istenen paranın iadesi ve bu uygulamanın sonlandırılması istemiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

KDK, vatandaşı haklı bularak, barolar arasında stajyer avukat adaylarından ücret talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği bulunmadığını ve kanunda bu konuda açık bir düzenlenme olmadığını tespit etti.

Ücret iadesi ve ortak çalışma tavsiyesi

Başvurucudan alınan ücretin iade edilmesi yönünde ilgili baroya tavsiyede bulunuldu.

KDK'nin tavsiye kararında ayrıca Türkiye Barolar Birliği'nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği değerlendirmesi de vardı.
TRT
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