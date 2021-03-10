İstiklal Caddesi'nde iğne atsan yere düşmez!
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı.
|10 Mart 2021 17:31
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İstiklal Caddesi ve Taksim'de korona virüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu.
Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.
Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.
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