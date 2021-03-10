Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 5100 personel alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı
|10 Mart 2021 17:37
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 5100 personel alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
2020 Yılı 4/B Sözleşmeli (KKÖ, İH, MK) Alımı Yerleştirme İşlemleri Sonuç Duyurusu
2020 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım (SÖZPER-2020-I) sınavı sonucunda başarılı olarak atama kontenjanına giren adaylardan sözlü sınav puanına göre tercihlerine yerleştirme işlemleri yapılmıştır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.
İlgililere duyurulur.
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