Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise sonuçlarını açıkladı
|10 Mart 2021 17:45
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Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise sonuçlarını açıkladı.
AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.
Sonuçları öğrenmek için tıklayınız
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
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