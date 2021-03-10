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Açıköğretim lise sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise sonuçlarını açıkladı
 10 Mart 2021 17:45
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Açıköğretim lise sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise sonuçlarını açıkladı.

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Memurlar.Net
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