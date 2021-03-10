Kırmızı kategorideki ilde 3 bin kişi karantina altında
|10 Mart 2021 18:15
|+Aa- Yazdır
Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Vali Kaldırım, bugün itibari ile 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.
Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 mahalle ve 3 sokakta toplam 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır. Salgınla mücadelemiz tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da 10 farklı merkezde PCR testi yapılıyor
10 Mart 2021 18:31
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
10 Mart 2021 18:05
|Başarılı Jandarma personeline maaşının 24 katına kadar ödül
10 Mart 2021 17:52
|Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
10 Mart 2021 17:37
|İstiklal Caddesi'nde iğne atsan yere düşmez!
10 Mart 2021 17:31
|Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 yolcu şartı kaldırıldı
10 Mart 2021 17:10
|Bakan Kurum: 24 milyon lira ceza uygulandı, 36 tesis kapatıldı
10 Mart 2021 16:47
|JÖH timleri dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
10 Mart 2021 14:27
|Koronavirüsle mücadelede 1 yılda neler yaşandı?
10 Mart 2021 13:48
|Bu ilde filyasyon ekibinden bilgi saklayanlara para cezası kesilecek
10 Mart 2021 13:44