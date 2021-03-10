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Kırmızı kategorideki ilde 3 bin kişi karantina altında

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehir genelinde 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını duyurdu.
 10 Mart 2021 18:15
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Kırmızı kategorideki ilde 3 bin kişi karantina altında

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Vali Kaldırım, bugün itibari ile 1 site, 34 apartman, 315 müstakil ev, 3 mahalle ve 3 sokak olmak üzere toplam 3 bin 1 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 mahalle ve 3 sokakta toplam 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır. Salgınla mücadelemiz tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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