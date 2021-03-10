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Samsun'da 10 farklı merkezde PCR testi yapılıyor

Samsun'da korona virüs ile mücadele kapsamında bulaş riskini azaltabilmek ve yayılımını önleyebilmek amacıyla 10 farklı sağlık merkezinde PCR testi yapılıyor.
 10 Mart 2021 18:31
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Samsun'da 10 farklı merkezde PCR testi yapılıyor

PCR testlerinin yapıldığı merkezlerin 5'i Halk Sağlığı, OMÜ Hastanesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi, Bafra Devlet Hastanesi olmak üzere kamu hastanesinden oluşuyor. Diğerler test merkezleri ise özel hastanelerden oluşuyor. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşı odalarını ve servisleri ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada ''İlimizdeki kamu hastanelerimizde günlük 8 bin 700 test yapabilme kapasitesine sahip 9 adet PCR test cihazı bulunmakta olup günlük ortalama 5 binin üzerinde test yapılmaktadır. Çarşamba Devlet Hastanesi laboratuvarında ise son üç ayda 28 bin adet PCR testi yapılmış olup günlük 1000 adet test yapabilme kapasitesine sahiptir. Hastanemizde hali hazırda günlük ortalama 800 PCR testi yapılmaktadır. Aşılama sürecine girildiği tarih itibariyle Çarşamba ilçemizde toplam 6 bin 591 vatandaşımıza aşı yapılmış ve aşılama süreci devam etmektedir. Mümkün olduğunca cenaze törenlerine birinci derece yakınlarımız dışında katılmayalım ve taziye ziyaretlerinde bulunmayalım. Özellikle hafta sonları başta olmak üzere toplu olarak kırsalda bulunan eş dost akrabalarımızla bir araya gelmeyelim. Canlarını feda edercesine çalışan sağlıkçılarımız başta olmak üzere hep birlikte Korona virüse karşı bir mücadele veriyoruz. Ancak Samsunlu hemşerilerimizin desteği olmadan bunu başarıya ulaştıramayız. Toplu taşımalarda seyahat ederken yanımızdakinin Covid-19 virüsü taşıyor olabileceği ihtimalini ve farkında olmadan virüs taşıyan vatandaşlarımızın olabileceğini unutmayarak sosyal mesafemize dikkat etmek suretiyle kurallara uyalım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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