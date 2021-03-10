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İngiliz mutasyonu diğer mutasyonlardan daha ölümcül

İlk tespit edildiği Eylül 2020'den bu yana mutasyonlu virüs görülen bütün hastaların incelendiği araştırmaya göre, Covid-19'un İngiltere mutasyonunun, diğer bütün Covid-19 türlerinden yüzde 30 ila yüzde 100 daha ölümcül olduğu açıklandı.
 10 Mart 2021 18:57
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İngiliz mutasyonu diğer mutasyonlardan daha ölümcül

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Covid-19'un İngiltere mutasyonunun diğer mutasyonlardan daha ölümcül olduğu açıklandı.

2020 yılının Eylül ayında İngiltere'de tespit edilen mutasyon ile ilgili yapılan ve bugün British Medical Journal'da yayınlanan çalışmada, İngiltere mutasyonunun diğer mutasyonlardan yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu tespit edildiği bildirildi.

GENETİK KODUNDA 23 FARKLI MUTASYON VAR

B.1.1.7 olarak adlandırılan mutasyonun genetik kodunda 23 mutasyon olduğunu ve bu sebeple diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olduğu belirtilen araştırmada İngiliz bilim insanları, İngiliz mutasyonunun yüzde 40 ila yüzde 70 arasında daha bulaşıcı olduğunun altını çizdi.

İlk tespit edildiği 2020 Eylül'den bu yana 100'den fazla ülkede tespit edildiği açıklanan İngiltere mutasyonu ile ilgili İngiltere'de mutasyonlu virüsün bulaştığı 54 bin 906 kişiden 227'sinin hayatını kaybettiği bildirilirken, diğer mutasyonlarla enfekte olan kişilerden 141'inin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Exeter Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten araştırmacı Robert Challen araştırmanın sonuçlarıyla, "Hızlı yayılma kabiliyetiyle birleştiğinde, B.1.1.7 ciddiye alınması gereken bir tehdit haline geliyor" dedi.
NTV
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