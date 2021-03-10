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Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.
 10 Mart 2021 20:57
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Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi

Sağlık Bakanlığı 10 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 814 olarak açıklandı.

Test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1.309 oldu.
Memurlar.Net
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