İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi, yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekiplerince belirli sürelerle yayalara kapatıldı.
|10 Mart 2021 19:15
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Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ni drone ile havadan kontrol etti.
İnsan kalabalığının arttığının görülmesi üzerine ekipler, yoğunluğu önlemek için İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapattı. Ekipler, kalabalığının azaldığı durumlarda caddeye girişlere izin verdi.
Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi yönünde anons yapan ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.
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