1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı

İstiklal Caddesi, yaşanan yoğunluk nedeniyle zabıta ekiplerince belirli sürelerle yayalara kapatıldı.
 10 Mart 2021 19:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ni drone ile havadan kontrol etti.

İnsan kalabalığının arttığının görülmesi üzerine ekipler, yoğunluğu önlemek için İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapattı. Ekipler, kalabalığının azaldığı durumlarda caddeye girişlere izin verdi.

Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi yönünde anons yapan ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden o bölge için kuvvetli kar yağışı uyarısı
10 Mart 2021 17:24		 Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Hava kirliliği 'sağlıksız' seviyeye ulaştı
10 Mart 2021 17:05
4 bin nüfuslu köy, kurallara uyup vaka sayısını sıfırladı
10 Mart 2021 15:45		 Antalya'da korona tablosunda 19 ilçeden 7'si kırmızı
10 Mart 2021 15:38
Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakamdan 'nazar boncuğu'
10 Mart 2021 15:19		 Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu
10 Mart 2021 14:55
Site otoparkında davul zurna eşliğinde korona halayı
10 Mart 2021 13:34		 'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı
10 Mart 2021 13:09
KYK yurdundaki sızıntı öğrencileri tahliye ettirdi
09 Mart 2021 18:00		 İlçede koronavirüs sıfırlandı, kaymakam teşekkür etti
09 Mart 2021 15:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi20:55 - Kovid-19 hastalarına şifa dağıtırken kendileri hasta oldular20:44 - Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına göz açtırılmadı20:37 - CHP'li belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı20:27 - Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi20:08 - OGM, 2020 yılında ormanlar için 411 milyon lira harcadı
20:04 - Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası20:01 - İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı19:56 - Ormanlara yapay zekalı fotokapanlar 'göz kulak olacak'19:54 - Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı19:52 - Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı19:48 - İstanbul Havalimanı otoparkında mart boyunca yüzde 50 indirim
19:42 - Türkiye ile Yunanistan, 16-17 Mart'ta Atina'da görüşecek19:35 - Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin19:32 - Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulama başladı19:27 - Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor19:25 - Türkiye, yolcu trafiğinde Avrupa'da 3'üncü sıraya yükseldi
19:23 - 'Gaz' şikayetiyle gitti! Karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemi döneminde bıkkınlık veren şeyler 4
mart ayı dert ayı 2
Alüminyum 2
şerbetli 2
Trabzonspor bayrağı 1
pazartesi diyete başlamak 2
azerbaycan reklamları 1
rüzgar esti hamile kaldım diyen kadın 4
milletvekillerinin maaşı 5
motivasyon 1
SON İLANLAR
Kayacık Sulama Birliği 7 geçici işçi alacak
Tokat Şenyurt Belediyesi işçi alacak
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam