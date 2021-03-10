'Gaz' şikayetiyle gitti! Karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
|10 Mart 2021 19:23
|+Aa- Yazdır
Kentte geçen hafta karnındaki şişlik ve gaz şikayeti için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sebahattin H., tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan tetkikler sonrasında hastanın karnında kitle tespit edilince ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatla hastanın karnının sağ kısmından 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altına tutulan ve daha sonra servise alınan Sebahattin H.'nin genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
'AMELİYATTA EKİP MUHTEŞEMDİ'
Cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanın sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımında ekibini kutlayan Çelik, "Karında şişlik ve gaz şikayeti ile bize müracaat eden hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 cm'lik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kg olarak ölçüldü. Hastamız post op yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
10 Mart 2021 20:01
|Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin
10 Mart 2021 19:35
|Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulama başladı
10 Mart 2021 19:32
|Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor
10 Mart 2021 19:12
|Prof. Yiyit: Şimdilerde 40-60 yaş arasını daha çok yatırıyoruz
10 Mart 2021 18:43
|Meteorolojiden 4 bölgeye fırtına uyarısı
10 Mart 2021 15:54
|Mutant virüs çocukları da etkiliyor
10 Mart 2021 15:31
|Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı
10 Mart 2021 14:46
|Uzlaştırmayla 933 bin 612 dosya, tarafları hakim karşısına çıkmadan sonuçlandırıldı
10 Mart 2021 11:50
|Antalya'da araç kornalarıyla icra edilen İstiklal Marşı'na klip çekildi
10 Mart 2021 11:41