1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gaz' şikayetiyle gitti! Karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

Trabzon'da şişkinlik ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede Sebahattin H.'nin (52) karnından, ameliyatla 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.
 10 Mart 2021 19:23
+Aa- Yazdır
'Gaz' şikayetiyle gitti! Karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

Kentte geçen hafta karnındaki şişlik ve gaz şikayeti için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sebahattin H., tedaviye alındı. Genel Cerrahi Polikliniği'nde yapılan tetkikler sonrasında hastanın karnında kitle tespit edilince ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatla hastanın karnının sağ kısmından 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altına tutulan ve daha sonra servise alınan Sebahattin H.'nin genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

'AMELİYATTA EKİP MUHTEŞEMDİ'

Cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanın sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımında ekibini kutlayan Çelik, "Karında şişlik ve gaz şikayeti ile bize müracaat eden hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 cm'lik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kg olarak ölçüldü. Hastamız post op yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
10 Mart 2021 20:01		 Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin
10 Mart 2021 19:35
Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulama başladı
10 Mart 2021 19:32		 Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor
10 Mart 2021 19:12
Prof. Yiyit: Şimdilerde 40-60 yaş arasını daha çok yatırıyoruz
10 Mart 2021 18:43		 Meteorolojiden 4 bölgeye fırtına uyarısı
10 Mart 2021 15:54
Mutant virüs çocukları da etkiliyor
10 Mart 2021 15:31		 Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı
10 Mart 2021 14:46
Uzlaştırmayla 933 bin 612 dosya, tarafları hakim karşısına çıkmadan sonuçlandırıldı
10 Mart 2021 11:50		 Antalya'da araç kornalarıyla icra edilen İstiklal Marşı'na klip çekildi
10 Mart 2021 11:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi20:55 - Kovid-19 hastalarına şifa dağıtırken kendileri hasta oldular20:44 - Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına göz açtırılmadı20:37 - CHP'li belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı20:27 - Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi20:08 - OGM, 2020 yılında ormanlar için 411 milyon lira harcadı
20:04 - Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası20:01 - İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı19:56 - Ormanlara yapay zekalı fotokapanlar 'göz kulak olacak'19:54 - Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı19:52 - Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı19:48 - İstanbul Havalimanı otoparkında mart boyunca yüzde 50 indirim
19:42 - Türkiye ile Yunanistan, 16-17 Mart'ta Atina'da görüşecek19:35 - Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin19:32 - Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulama başladı19:27 - Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor19:25 - Türkiye, yolcu trafiğinde Avrupa'da 3'üncü sıraya yükseldi
19:23 - 'Gaz' şikayetiyle gitti! Karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damacana 2
Okul hayatında yaşanan travmalar 6
şakşuka 3
şerbetli 2
banyo 1
afgan tazısı 1
erik 3
rasim öztekin 15
yumurtalı bulgur pilavı 1
mutasyonun zamanlaması 3
SON İLANLAR
Kayacık Sulama Birliği 7 geçici işçi alacak
Tokat Şenyurt Belediyesi işçi alacak
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam