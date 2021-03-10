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Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 27'sinin istifa etmeyi düşündüğünü ifade eden Durmuş, Bunun sebebi ise, yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor.
 10 Mart 2021 19:27
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Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendika tarafından hazırlanan 'Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması' raporunu açıkladı. Durmuş, araştırmanın çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 3 bin 718 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiğini söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,9'unun erkek, yüzde 49,1'inin ise kadın olduğunu dile getiren Durmuş, koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda sağlık çalışanının hastalığa yakalandığını belirterek, "Sağlık çalışanları hem pandemi süreciyle, hem pandeminin getirmiş olduğu yoğun iş yüküyle mücadele ediyorlar. Kendisine Covid-19 teşhisi konulan sağlık çalışanı oranı yüzde 30. Her türlü tedbire her türlü kendisini koruma noktasındaki bilinç düzeyinin yüksek olmasına rağmen bu oranları görüyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının bütün bu süreç içerisinde aşırı yorgunluğa bağlı olarak vücut dirençlerinin düşük olmasının da bunda çok büyük bir etkeni var" dedi.

'YÜZDE 27'Sİ İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR'

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 27'sinin istifa etmeyi düşündüğünü ifade eden Durmuş, "Bunun sebebi ise, yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor. Araştırmanın tamamının ortaya koyduğu kötü tablo, doğal olarak sağlık çalışanlarının ruhi durumlarına da olumsuz yansıyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 92,4" dedi.
DHA
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