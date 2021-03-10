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Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde oluşan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
 10 Mart 2021 19:54
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Kuraklığın etkisiyle su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküpe kadar düştüğü Yeşilırmak Nehri'nde son günlerde gözle görülür şekilde kirlilik oluştu.

Nehrin yüzeyinin atıklarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı, iilk tespitlerde kirliliğin Yeşilırmak ile birleşen Çorum Çayı yatağında yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklandığı, koku yaymadığı ve sudaki canlılara zarar verecek boyutta olmadığı bildirildi.

Ayrıca kirliliğe yol açan işletmelere tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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