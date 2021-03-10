1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ormanlara yapay zekalı fotokapanlar 'göz kulak olacak'

Orman yangını riski açısından 1. derecede hassas konumda yer alan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne kazandırılan yapay zekaya sahip 60 yeni fotokapan sayesinde "Türkiye'nin akciğerleri" daha sıkı takip edilecek.
 10 Mart 2021 19:56
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çok değerli orman varlığının bulunduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarındaki iklimsel koşullar nedeniyle 1. derecede yangına hassas bölge olduklarının altını çizen Koç, "2020 yılında bölgede çok büyük orman yangınları yaşandı. İnşallah aynı şeyleri bu yıl yaşamayız." dedi.

Koç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün yangına karşı çok önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ve özellikle teknolojiden de çok iyi yararlandığını belirterek, bu kapsamda teknolojik alt yapının sürekli güçlendirildiğini ifade etti.

Bölgede daha önce 24 fotokapan kullandıklarını ve bunlardan iyi verim aldıklarını aktaran Koç, envanterlerine yeni kazandırılan 60 fotokapanın ise öncekilerden farklı olarak yapay zekaya sahip olduğunu bildirdi.

"Yeni cihazlarımızla ormanları daha iyi koruyacağız"

Koç, yeni fotokapanların çok büyük avantajları olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yeni fotokapanlar ormanlardaki hareketliliği ayırt edebiliyor. Bölgedekinin araç, insan veya hayvan olduğunu belirliyor. Daha sonra ise ilgili arkadaşların cep telefonuna bildirim gidiyor. Alınan görüntüler Orman Genel Müdürlüğüne de anlık iletilecek ve bu sayede gerekli müdahale kısa sürede yapılabilecek. Yeni cihazlarımızla ormanları daha iyi koruyacağız. Ormanları korumakla görevliyiz. Tüm personelimiz bu görevi yerine getiriyor, teknolojiden de en iyi şekilde yararlanıyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu fotokapanlar ve yeni cihazlar sayesinde ormanları hem yangınlara hem de kaçak kesim yapan kişilere karşı iyi bir şekilde koruyacağız."

Yapay zekaya sahip fotokapanların diğer bölgelerde de kurulmaya başlandığını belirten Koç, ormanları gece gündüz demeden korumayı sürdüreceklerini vurguladı.

Koç, bölgede insansız gözetleme kulelerinin de olduğunu hatırlatarak, teknolojinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

Yeni droneler aldıklarını dile getiren Koç, "Drone ise hem arama kurtarma hem de ormanlarımız için yangınlarda kullanabileceğimiz son teknoloji bir cihaz." diye konuştu.

Bu arada, yeni alınan fotokapanların kullanımıyla ilgili Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından cihazlar bölge illerindeki hassas noktalara kurulacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına göz açtırılmadı
10 Mart 2021 20:44		 CHP'li belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı
10 Mart 2021 20:37
OGM, 2020 yılında ormanlar için 411 milyon lira harcadı
10 Mart 2021 20:08		 Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı
10 Mart 2021 19:52
Samsun'da 10 farklı merkezde PCR testi yapılıyor
10 Mart 2021 18:31		 Kırmızı kategorideki ilde 3 bin kişi karantina altında
10 Mart 2021 18:15
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
10 Mart 2021 18:05		 Başarılı Jandarma personeline maaşının 24 katına kadar ödül
10 Mart 2021 17:52
Diyanet, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
10 Mart 2021 17:37		 İstiklal Caddesi'nde iğne atsan yere düşmez!
10 Mart 2021 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:57 - Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi20:55 - Kovid-19 hastalarına şifa dağıtırken kendileri hasta oldular20:44 - Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına göz açtırılmadı20:37 - CHP'li belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı20:27 - Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi20:08 - OGM, 2020 yılında ormanlar için 411 milyon lira harcadı
20:04 - Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası20:01 - İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı19:56 - Ormanlara yapay zekalı fotokapanlar 'göz kulak olacak'19:54 - Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı19:52 - Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı19:48 - İstanbul Havalimanı otoparkında mart boyunca yüzde 50 indirim
19:42 - Türkiye ile Yunanistan, 16-17 Mart'ta Atina'da görüşecek19:35 - Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin19:32 - Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulama başladı19:27 - Sağlık-Sen: Sağlıkçıların yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor19:25 - Türkiye, yolcu trafiğinde Avrupa'da 3'üncü sıraya yükseldi
19:23 - 'Gaz' şikayetiyle gitti! Karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okullar bütün yaz açık olacak
Ziraat Bankası KPSS'siz 230 personel alacak
Erdoğan açıkladı...Risk haritası haftaya değişiyor
Erdoğan: Damat kadar başınıza taş düşsün
İçişleri Bakanlığı 2021 yılında 100 kaymakam adayı alacak
'Çok yüksek riskli' ilde mutasyon alarmı: İlçelerin hepsinde rastlandı
ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu
AÖF ara sınav tarihleri açıklandı
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 3
merih demiral 2
çapçup mantısı 3
milletvekillerinin maaşı 5
Gönüllü Okul uygulaması 1
belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi 4
protein 2
banyo 1
deruhte etmek 1
Zökem 1
SON İLANLAR
Kayacık Sulama Birliği 7 geçici işçi alacak
Tokat Şenyurt Belediyesi işçi alacak
Samsun Salıpazarı SYDV personel alacak
İstanbul Ümraniye SYDV personel alacak
Bursa İznik SYDV personel alacak
Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam