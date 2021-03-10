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Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası

Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkenin kullandığı Ejder Yalçın, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı.
 10 Mart 2021 20:04
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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın 4x4, ihracatta yakaladığı başarılara yenilerini ekliyor.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın 4x4, konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle gerek Türkiye gerekse yurt dışında ihtiyaçları karşılıyor.

Ejder Yalçın 4x4 aracının muharip ve destek görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş 10'dan farklı konfigürasyonu bulunuyor. Bu araçlar Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa bölgelerinde birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan'ın envanterine 2020'de giren Ejder Yalçın 4x4 aracı, Türkiye dışında bir NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk zırhlı araç oldu. Ejder Yalçın 4x4'ün NATO görevlerinde teşkilat envanterinde bulunan ileri teknolojik altyapıya sahip araçlarla müşterek harekat ortamında görev yapacak olması, kalite ve güvenilirlik seviyesi bakımından yıllar içinde yapılan iyileştirmelerle gelinen noktayı gösteren somut bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Ejder Yalçın 4x4 ile çoklu görevler için sunulan farklı donanıma sahip araçlar gerek Türkiye'de gerekse uluslararası asker kuvvetler ve güvenlik güçleri tarafından uzun süredir muharebe ortamında kullanılıyor. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda araç ailesine son olarak ambulans ve 120 milimetre havan aracı katıldı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerinde de kullanıcı sayısını artıran Ejder Yalçın 4x4, Sahel Bölgesi'nde asimetrik tehditler ve saldırılar karşısında görevli personeli korumayı başardı. Böylece Ejder Yalçın 4x4, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. Kullanıcıların kendisine olan güvenini artıran Ejder Yalçın 4x4, bunun karşılığını artan taleple aldı. Nurol Makina, yine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde kullanılmak üzere bu yıl yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı.

Milyonlarca kilometrelik tecrübe

Yüksek koruma seviyesini üstün hareket kabiliyetiyle bir araya getirmeyi başaran Ejder Yalçın 4x4 aracının tercih edilme sebeplerinde birisi de Nurol Makina'nın zorlu coğrafyalarda Birleşmiş Milletler operasyonlarında görev yapan araçlara yerinde kapsamlı bir bakım ve onarım desteği vermesi oldu. İdame edilebilirlik, bakım ve onarım konularında kullanıcı odaklı bir tasarıma sahip zırhlı aracın aynı zamanda milyonlarca kilometrenin üzerinde yol tecrübesi oluştu.

Ejder Yalçın 4x4'ün kritik görevlerde yüksek güvenilirlik seviyesini sahada kanıtlamış olması da rakipleri karşısında öne çıkmasını sağlıyor.

Aracın çoklu görevlerde kullanılabilir yapısı, kullanıcı ülkelerin konvansiyonel harekat ortamındaki görevler için tedarik ettikleri araçları aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası görevlerde kullanmalarına imkan veriyor.

Ejder Yalçın aracının NATO uyumlu mimari yapısı (N-GVA) sayesinde, birçok görev ekipmanının araca hızlı, düşük maliyetlerle ve araç performansını koruyacak şekilde entegrasyonu mümkün olabiliyor.
Anadolu Ajansı
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