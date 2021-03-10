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OGM, 2020 yılında ormanlar için 411 milyon lira harcadı

Ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla geçen yıl yaklaşık 750 bin hektara yakın alanda çalışma yapıldı.
 10 Mart 2021 20:08
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OGM, 2020 yılında ormanlar için 411 milyon lira harcadı

Türkiye'de ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla geçen yıl yaklaşık 750 bin hektar alanda yapılan çalışmalar için 411,3 milyon lira harcandı.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkedeki orman varlığı, bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her yıl düzenli artıyor.

Envanter çalışmaları kapsamında, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2020 yılında 22 milyon 933 bin hektara ulaştı. Türkiye'deki orman varlığı 2012'de 21 milyon 678 bin ve 2015'te 22 milyon 342 bin hektar olarak kayıtlara geçmişti.

Büyük çoğunluğu "korulardan" oluşuyor

Ormanların yüzde 94,43'ünü korular, yüzde 5,57'sini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2020 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 761 milyon metreküp arttı.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp, ağaçların yaş bileşenlerini ve artımı da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon metreküp iken, geçen yıl 47,4 milyon metreküpe ulaştı.

Ormanların bakımına 160,5 milyon lira harcandı

Türkiye'deki ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmaları kapsamında 9 bin 936 hektarı budama olmak üzere toplam 626 bin 257 hektarda faaliyetler gerçekleştirildi.

Söz konusu alanda, gençlik bakımı, sıklık bakımı, budama, ilk aralama bakımı, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 160 milyon 501 bin 285 lira harcandı.

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 281'i revize olmak üzere 432 plan düzenlendi, 39 bin 525 hektarda doğal gençleştirme ve 7 bin 982 hektarda yapay gençleştirme çalışması geçen yıl tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için toplam 209 milyon 53 bin 86 lira harcama yapıldı.

Ormanların rehabilitasyonu için de 75 bin 997 hektarlık alandaki çalışmalara 41 milyon 723 bin 702 lira ödeme gerçekleştirildi.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 749 bin 761 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 411 milyon 278 bin 73 lira harcandı.

Ağaçlandırmada köylere hibe desteği

2020 Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında, ağaçlandırma alanında 155 bin 382 hektar etüt-proje, 28 bin 632 hektar ağaçlandırma tesis ve 152 bin 200 hektar ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı.

Ceviz, badem, fıstık çamı, keçiboynuzu, kestane gibi gelir getirici türlerle gerçekleştirilen özel ağaçlandırma çalışmalarında da köy tüzel kişiliklerinin projelerine 36 milyon 154 bin lira hibe, gerçek ve tüzel kişiliklerin projelerine 68 bin 489 lira kredi tahsis edildi.

Özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında, 1194 üniversite ve okul bahçesine 313 bin 343 fidan dikildi. Ayrıca, 281 ibadethane bahçesine ve 325 mezarlığa 314 bin 942 dikim çalışması yapıldı. 89 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 55 bin 623 ve 346 kilometre kara yolu kenarına da 419 bin 607 adet boylu fidan dikimi sağlandı.
Anadolu Ajansı
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