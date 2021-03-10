Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi

Konuyla ilgili olarak Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ tarafından yapılan açıklamada, "Zırhlı araçların üzerine yine kendi imkanlarımızla entegre ettiğimiz SUNGUR Hava Savunma Füzeleri'miz, sahada hareketli olarak tehdit gelebilecek noktaya hızlı bir şekilde intikal edip oraya saniyeler içerisinde hava savunma özelliği kazandırılmasını sağlıyor. Aynı zamanda SUNGUR'u, gelecekte gemi platformlarına da entegre edeceğiz. Hava platformları da şu anda kullanım alanlarından bir tanesi olarak değerlendirilmekte, bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Roketsan tarafından geliştirilecek havadan havaya füze sisteminin ise döner kanatlı hava araçları tarafından kullanılması ve böylelikle bu alandaki dışa bağımlılığının sona ermesi bekleniyor. Halihazırda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterleri; SUNGUR Füzesi'nin muadili olan Stinger füzelerini, 'havadan havaya füze' olarak kullanmaktalar.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, azami 8 adede kadar 5 kilometre menzilli Stinger Havadan Hava Füze taşıyabiliyor.

Bu yıldan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanan SUNGUR Füzesi üzerinden, deniz platformları için yerli 'RAM' sisteminin de geliştirileceği öngörülmekte. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda SUNGUR; kara (kaideye monteli), hava ve deniz platformları ile TEK-ER (MANPADS) tarafından kullanılabilecek.

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi

Roketsan tarafından HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen SUNGUR, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahiptir. Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlık kullanan 8 kilometre menzilli SUNGUR, üstün özellikleri dolayısıyla dördüncü nesil MANPADS olarak nitelendirilmektedir.