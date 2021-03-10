Kovid-19 hastalarına şifa dağıtırken kendileri hasta oldular

Hatay'da özel bir hastanede görevli iç hastalıkları uzmanı Dr. Hüseyin Mullaoğlu, AA muhabirine, aralık ayında ateş, titreme ve baş ağrısı şikayetinin ardından yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecine evde başladığını söyledi.

Evinde tek başına izole olduğunu ve çok zor günler geçirdiğini dile getiren Mullaoğlu, "Yıllardır bağışıklık sisteminin güçlü olduğuna, hiç hastalanmayacağıma inanıyordum ama böyle bir şeyi ilk defa geçirdim. Bu kadar hasta yoğunluğunda, bir ihtimal hastalığa yakalanacağımı düşünmüştüm ama o kadar etkileyeceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Yaklaşık 10 gün evde izole olduğunu anlatan Mullaoğlu, "İlk haftasında şiddetli ağrılarım oldu. En kötüsü halsizlik, ayakta duramama, baş dönmesi, iştahsızlık. Eklemlerdeki ağrı sanki ölümden bir tık öncesi gibiydi. Düşünün, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir kaşığı bile tutmakta güçlük çekiyorsunuz. Parmağınızı bile oynatamıyorsunuz."

Mullaoğlu, hastalığa karşı vatandaşların mutlaka maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaları ve aşılarını yaptırması gerektiğini kaydetti.

"Kolumu kaldıracak halim yoktu"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Gözel de Hatay'da geçen yılın kasım ve ocak ayları arasında Kovid-19 vakalarında çok fazla artış yaşandığını ve bu zamanlarda polikliniğinde günde 150 civarında hastaya bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Gözel, kendini en çaresiz hissettiği ve meslek hayatının en zor günlerini bu dönemde yaşadığını belirtti.

Hastanede çalıştığı sırada bir anda halsizleşmesi üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını anlatan Gözel, şöyle devam etti:

"Çalışırken poliklinikte bayılacak gibi oldum. Hemen doktor arkadaşlarım geldi. Tansiyonuma ölçtü ve düşük çıktı. Ateşimi ölçüler ve yüksek olduğunu tespit ettiler. Hastanede PCR testi verdim ve eve gittim. Sonra pozitif olduğunu öğrendim. Hemen kendimi bir odada karantinaya aldım. Geceleri üşüme başladı. Ama öyle bir üşüme ki ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Kemiklerim içten üşüyor, ne kadar çok örtünsem bir türlü ısınamıyordum. İlaçlarıma aynı gün başladım. Öksürüğüm, sırt, kas, eklem ağrılarım başladı. Ben hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım. İlk üç gün çok şiddetli bir şekilde bunları yaşadım. Kolumu kaldıracak halim yoktu. Bir doktor olarak hem hastalarıma hem de kendime karşı ne kadar çaresiz kalabileceğimi gördüm. Hakikaten meslek hayatım boyunca çok zor günler yaşadım ama hiç bu kadarını yaşamamıştım. "

Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin önemine değinen Gözel, "Umarım bu günleri tekrar yaşamayız. Tedbir alınca neler yaşandığını, vakaların nasıl azaldığını, sevdiklerimize nasıl kavuşabileceğimizi gördük. Tedbir almadığımızda bugün yanımızda olan sevdiklerimizi bir anda avucumuzun içinden nasıl kayıp gideceğini de görmüş olduk." diye konuştu.