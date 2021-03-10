Samsung Galaxy S21 Serisi vs Google Pixel 5 karşılaştırma

Samsung, 2021 yılının ilk amiral gemisini her zamankinden daha erken tanıttı ve Ocak ayında Galaxy S21 serisini satışa sundu. Seri Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşuyor. Fakat son zamanların rövaşta olan telefonu Google Pixel 5'te iyi bir teklif sunuyor. Bu yazımızda hem Gallaxy S21 serisini hem de Google Pixel 5'i birlikte ele alacağız.

Tasarım

Samsung, özellikle arka kamera muhafazasına odaklanarak Galaxy S serisi tasarımını geliştirmeye devam ediyor. Kontur kesimli kamera, zıt renkler sunan seçeneklerle daha şık ve estetik açıdan daha hoş görünüyor. Telefon serisinde hala önemli bir kamera çıkıntısı var, ancak ilk bakışta çok daha iyi görünüyor.

Normal Galaxy S21, Plus ve Ultra'nın tamamen cam gövdelerinden daha az kaliteli ancak daha dayanıklı olan "camsı" bir yapıya sahip. Ön kamerayı barındıran bir delik, çerçevesiz ön taraftaki tek kusur diyebiliriz. Açıkçası Galaxy S21 serisi tamamen şık bir tasarım avantajı sunuyor.

Öte yandan, Pixel 5'in tasarımı önceki nesillere kıyasla biraz daha dramatik kalıyor. Köşede delikli bir çentik var. Sıkışmış ve ince çerçeveler ise hoş karşılanıyor. Bununla birlikte, fiziksel parmak izi tarayıcı ve çift arka kamera kurulumu, telefona, dokulu alüminyum kasa hissiyle daha da güçlendirilen eski moda bir izlenim veriyor. Yine de tasarım konusunda Galaxy S21'den geride kaldığı aşikar.

Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus oldukça benzer. En büyük fark, ekranın boyutu (6,2 inç ve 6,7 inç) ve pil kapasitesi diyebiliriz. İkisi de Full HD + çözünürlüğe sahip düz ekranlarla geliyor. Ek olarak, her ikisi de aynı Snapdragon 888 işlemciye (küresel pazarlarda Exynos 2100), 8GB RAM'e, 256GB'a kadar depolama alanına ve aynı kamera kurulumuna sahip.

Her şeyi bir adım öteye taşımak istiyorsanız, Galaxy S21 Ultra alabilirsiniz. S21 Ultra'nın ekranı kavisli, 6,8 inçlik daha büyük ve daha yüksek QHD + çözünürlüğe sahip. Bununla birlikte, üçü de uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Işlemcisi kardeşleriyle aynı olsa da, S21 Ultra devasa 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneğiyle adeta parlıyor.

Ek olarak, Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğine sahip ilk Galaxy S telefonu olarak kardeşlerinden ayrılıyor. Bununla birlikte, ekran kalemi için yerleşik bir yuva bulunmuyor. Galaxy Note serisinin aksine, ekran kalemini ayrı olarak satın almanız gerekiyor.

Ne yazık ki Pixel 5, ham gücün söz konusu olduğu yeni Galaxy S21 serisine kıyasla daha düşük bir seviyede kalıyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla desteklenen Snapdragon 765G işlemciyle geliyor. 6 inç Full HD ekranın 90 Hz yenileme hızı ise stabil diyebiliriz. Galaxy S21 serisi performans bakımından çok çok daha iyi.

Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra sırasıyla 4.000mAh, 4.800mAh ve 5.000mAh pillerle birlikte geliyor. Galaxy S21 cihazları, S21 Ultra ile rahatlıkla bir günden fazla, hatta daha uzun süre kullanım sağlayan telefonlarıyla olağanüstü bir pil ömrü sunuyor. Nispeten daha küçük bir pille bile, S21 yaklaşık 8,2 saat ekran açık kalma süresi sunuyor. Piksel 5'in 4,080mAhlık pili de etkileyici bir pil ömrü sunuyor.

Dört telefonun tümü, toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesi, hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi üst düzey özelliklere sahip. Ters kablosuz şarj özelliği ile akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar gibi diğer telefonları veya aksesuarları da kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz.

Kamera

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus, 12 MP geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto lens ile birlikte geliyor. Buna karşılık, Galaxy S21 Ultra ana kamerayı 108MP'ye çıkarıyor ve ikinci bir 10MP telefoto lensini de bünyesinde bulunduruyor. Telefonlar mükemmel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Galaxy S21 Ultra, en çok yönlü olanı ve 108MP telefoto lensiyle gerçekten etkileyici bir performans sunuyor. Kameralar, düşük ışıklı fotoğrafçılıkla ilgili olağan sorunlarla karşılaşıyor, ancak genel olarak telefonlar en iyi kameraları barındırıyor.

Pixel 5, 12,2 MP ana kamera ve 16 MP ultra geniş lens içeren çift arka kamera kurulumuyla kamera kısmında da geride kalıyor. Ancak Google, kamera performansını artırmak için yazılıma güveniyor ve Pixel 5'in alabileceğiniz en iyi kameralı telefonlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Fiyat

Samsung Galaxy S21, 9.999 TL fiyat etiketine sahipken, Galaxy S21 Plus 13.499 TL, S21 Ultra ise 15.999 TL fiyatla geliyor. Son derece pahalı olsalar da üst düzey özellik arayan herkese hitap ettiklerini söyleyebiliriz. Google Pixel 5 ise yaklaşık 6.000 ile 7.000 TL arasında bir fiyatla satılıyor.

Sonuç

Samsung, Galaxy S21 serisiyle S serisine yeni bir soluk getiriyor. Şık bir tasarım, performans ve kamera üçlemesi arayanlara hitap ediyor. Öte yandan Google Pixel 5, S21 serisinden biraz daha geride kalıyor fakat son derece yeterli ve iyi özellikleri de beraberinde getiriyor. Fiyatı yeni S21 serisinden bir hayli düşük. Bütçenize ve aradığınız özelliklere en uygun telefonu seçmenizi tavsiye ediyoruz.

Kaynak: Cepkolik.com