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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Ali Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 10 Mart 2021 21:06
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erbaş'ın 6 Mart'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.

Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

DURUMU İYİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, sosyal medya hesabı üzerinden Erbaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş'ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığını belirten Orhan, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı, koronavirüse yakalandı
Memurlar.Net
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