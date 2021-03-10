Yılmaz Özdil, Ebubekir Sifil'in suç duyurusu üzerine ifade verdi
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Ebubekir Sifil'in suç duyurusu üzerine ifade verdi. Hakaret suçlamasına konu olan ifadelerinin eleştiri niteliğini taşıdığını belirten Özdil, "Ben 'şuursuz' ve 'yobaz' kelimelerini sözlük anlamları ile ve eleştiri mahiyetinde kullandım" dedi.
|10 Mart 2021 21:14
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Yılmaz Özdil, kendisi ve Cüneyt Akman için "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" şeklinde paylaşımda bulunan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ebubekir Sifil'le ilgili kaleme aldığı 'Yobazın tehdidi' başlıklı yazısı nedeniyle savcılıkta ifade verdi.
Yazdıklarının eleştiri mahiyetinde olduğunu belirten Özdil, şunları söyledi: "Müşteki hem beni tehdit eder nitelikte hem de şirk koşar vaziyette 'cesetlerimizin camiye alınmaması gerektiğini' beyan etmişti. Ben 'şuursuz' ve 'yobaz' kelimelerini sözlük anlamları ile ve eleştiri mahiyetinde kullandım.
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