YSK baro seçimlerine izin verdi
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nın, İçişleri Bakanlığı tarafından iki kez ertelenen baro seçimlerinin yapılmasına pandemi tebdirlerine uyulması şartıyla izin verdiğini duyurdu.
|10 Mart 2021 21:24
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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "YSK, Baro seçimlerinin pandemi tebdirlerine uyularak yapılabileceğine karar verdi. Meslektaşlarıma ve mesleğimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Baro seçimleri ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle iki kez ertelenmişti. TBB Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanlığı kararıyla baro seçimlerinin ve genel kurullarının ertelenmesini "Hukuka aykırı" diyerek tepki göstermişti.
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