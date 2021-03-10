Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı
|10 Mart 2021 21:37
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki hamlelerini ele almak üzere kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kurul üyelerine sunum yaptı. Toplantıda Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projeler etraflıca değerlendirilirken, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyadaki konumu ve uluslararası işbirliği alanları ele alandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yerli ve milli teknoloji seferberliğiyle özellikle savunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması hedefinin önemine vurgu yapıldı.
Son yıllarda savunma alanında AR-GE yatırımları ve insan kaynağı kapasitesinin hızla geliştirildiği ifade edilen toplantıda, savunma teknolojilerine olan ilginin artmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sahadaki savunma ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen projeler ile hava, kara ve deniz savunma kapasitesini arttırmaya kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak
10 Mart 2021 23:02
|Türkiye İstatistik Kurumu, danışma kurullarını lağvetti
10 Mart 2021 22:59
|Bartın Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı
10 Mart 2021 22:56
|İyi Partili Bahadır Erdem'in eşcinsellere destek videosu ortaya çıktı
10 Mart 2021 22:52
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin
10 Mart 2021 22:16
|Bakan Koca: Mutant virüsler yayılım hızını artırdı
10 Mart 2021 21:48
|Kritik YİK toplantısı sonrası açıklama
10 Mart 2021 21:27
|TBMM'de ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi görüşülüyor
10 Mart 2021 21:19
|Yılmaz Özdil, Ebubekir Sifil'in suç duyurusu üzerine ifade verdi
10 Mart 2021 21:14
|Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi
10 Mart 2021 20:57