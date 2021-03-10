YÖK Başkanı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanıyla görüştü
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.
|10 Mart 2021 22:05
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Resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü.
YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu'na, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, KKTC Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti. Görüşmede, KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınından etkilenme süreci ele alındı.
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