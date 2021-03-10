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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısını AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozet takarak başlattı. Bu esnada belediye başkanlarından birinin "Üyeliğimiz henüz yapılmadı" şeklindeki sitemi üzerine Erdoğan, Mehmet Özhaseki'ye hemen talimat verdi.
 10 Mart 2021 22:16
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AK Parti'nin haftalık grup toplantısında partililere ve millete hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde AK Parti saflarına geçen iki belediye başkanına rozet taktı. Tören esnasında Erdoğan'ın rozet taktığı Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, "Üyeliğimiz henüz yapılmadı" şeklinde bir sitemde bulundu.

ÖZHASEKİ'Yİ GERİ ÇAĞIRDI

Başkanı Türkan'ın sözleri üzerine rozeti getirip yerine geri dönen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi geri çağıran Erdoğan, "Üyelik kaydını süratle yapın, onlar gecikmesin" talimatını verdi.
Memurlar.Net
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