Çiçekçi kadının kızının Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığın en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt; yaz, kış, yağmur, çamur demeden tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.

Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlatmıştı.

Röportajda Oxford Üniversitesi 5. sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise "Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkaride görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar" demişti.

OXFORD'DA EĞİTİM GÖRMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı.

Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.