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Ambulans kazaları karıştırdı, yaralı dakikalarca bekledi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde birbirine yakın iki bölgede aynı anlarda meydana gelen trafik kazası sonrası bölgeye sevk edilen ambulans kazaları karıştırdı. Ambulansın gelmesini bekleyen yaralı ise dakikalarca yerde kalırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 10 Mart 2021 22:47
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Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nde aynı dakikalar içerisinde iki trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, Kültür Caddesi ile Plaj Caddesi'nin birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kültür Caddesi'nden Plaj Caddesi'ne çıkış yapmakta olan Derya D. idaresindeki 07 AHP 09 plakalı Ford marka otomobil ile sahil istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Onur Y. idaresindeki 54 ADF 579 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı. Aynı dakikalar içerisinde ise, 620. Sokak üzerinde ikinci bir kaza meydana geldi. Plaj Caddesi istikametinde 620. Sokak üzerinde seyir halinde olan Onur D. idaresindeki 54 DS 501 plakalı Fiat marka otomobil ile 619. Sokak'tan 620. Sokak'a çıkış yapmakta olan Muammer Y. idaresindeki 54 PP 636 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ambulans kazaları karıştırdı

Her iki kaza sonrasında vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aynı dakikalar içesindeki kazaların meydana gelmesi sebebiyle sağlık ekipleri kazaları karıştırdı. Plaj Caddesi üzerindeki yaralı Onur Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer kazada yaralanan Muammer Y. ise dakikalarca yerde ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı, yaklaşık 40 dakika sonra gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma gitmek yer alıyor. Polis, her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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