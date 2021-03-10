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Bartın Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı

Bartın'da TSK'ya ait savaş uçakları ses üstü test uçuşu yapacak. 'Sonik patlama' adı verilen sese neden olabilecek test uçuşlarıyla ilgili valilik bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.
 10 Mart 2021 22:56
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Bartın Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı

Bartın'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçaklarının 'ses üstü' test uçuşları gerçekleştireceği duyuruldu.

Konuyla ilgili Bartın Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının planlı uçuşlar kapsamında ses üstü test uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz semalarında 10-12 Mart tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar kapsamında 'Ses Üstü Test Uçuşları' gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Yapılacak uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, hava durumunun müsait olması halinde söz konusu uçuşların belirtilen günlerde 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sonik patlama nedir?

Bilindiği gibi ses üstü uçuşlar sırasında patlama sesine benzer bir ses çıkıyor. Çoğu zaman patlama sanılan sese sonik patlama deniliyor.

Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir.

Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir.

Ateşlenen bir merminin patlama küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.
Memurlar.Net
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