Türkiye İstatistik Kurumu, danışma kurullarını lağvetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti.

Bloomberg HT'ye konuşan üç kaynak üyelere bilgi verildiğini ve kurulların lağvedildiğini duyurdu. Kaynaklardan biri yapılan açıklamada 2022 için kurulların yeniden aktif hale getirilmesi konusunun değerlendirileceği bilgisinin verildiğini aktardı.

TÜİK, Bloomberg HT'nin konuyla ilgili sorularını ilk etapta yanıtlamadı.

TÜİK, vekaleten başkanlık görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru döneminde verilerde şeffaflık ve iyileştirme amaçlarıyla söz konusu danışma kurullarını kurma kararı almıştı.

İşgücü Piyasası Danışma Kurulu'na ilişkin duyuruda söz konusu planlama şu sözlerle ifade edilmişti: "Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da Danışma Kurullarının oluşturulması planlanmaktadır."

Mart ayında başkan değişmişti

TÜİK yönetiminde son yıllarda üst üste birçok görev değişimi yaşandı. Şubat ayında Cahit Şirin görevden alınarak yerine vekaleten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti. Mart'ın başında ise bu kez Sait Erdal Dinçer TÜİK başkanı olarak atandı.