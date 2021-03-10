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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı belirtildi.
 10 Mart 2021 23:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'nin 13. Olağan Büyük Kongresi'ne katılma niyetinde olduğunu söylemişti.

DHA'nın haberine göre, 18 Mart'ta Ankara'da Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Erdoğan katılmayacak.

AK Parti'nin MHP kongresine, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sözcü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'dan oluşan heyetle katılacağı belirtildi.
Memurlar.Net
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