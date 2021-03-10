Instagram'a yeni özellik: Konuşulanı yazıya dökecek
|10 Mart 2021 23:07
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya devlerinden Instagram, yeni özelliğini duyurdu.
Platforma eklenecek yeni özelliğe göre kullanıcılar artık hikaye paylaşımı sırasında, paylaşılan video veya fotoğrafa ek olarak konuşabilecek. Şu anda test aşamasında olan özelliğe göre, kullanıcıların yapacağı konuşmalar anında yazıya dökülebilecek.
Sosyal medya danışmanı Matt Navarra da yeni özelliği paylaştığı hikaye ile deneyip paylaştı.
Navarra ayrıca özelliğin nasıl kullanılacağını da gösterdi. Hikayenin paylaşılacağı ekranda çıkan 'CC' butonuna tıkladığınızda uygulama, sesinizi metne dönüştürecek.
Öte yandan kullanıcılar, yazı tipini değiştirme seçeneğine de sahip olacak.
YouTube'da da uzun süredir kullanıldığı bilinen özelliğin, Zoom ve Twitter'a da yakın zamanda ekleneceği belirtiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı
10 Mart 2021 08:09
|YouTube, ABD için içerik üreticilerinden vergi kesecek
10 Mart 2021 00:21
|İnternetle ilgili şikayetler yüzde 117 arttı
09 Mart 2021 19:21
|Twitter'a geri al butonu geliyor
08 Mart 2021 22:06
|Microsoft'un e-posta servisi hacklendi, Binlerce kişi etkilendi
07 Mart 2021 16:47
|'Türkiye'de üretilen verilere sahip çıkmamız gerek'
06 Mart 2021 17:51
|Zoom tükenmişliği gerçekten var; İşte sebepleri ve çaresi
04 Mart 2021 21:23
|Google, kullanıcıların gezindiği siteleri izlemeyi sonlandıracak
03 Mart 2021 19:08
|Zoom, salgın döneminde rekor gelir elde etti
02 Mart 2021 21:44
|VPN kullanırken iki kez düşünün. 21 milyon veri çalındı
02 Mart 2021 16:58