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Instagram'a yeni özellik: Konuşulanı yazıya dökecek

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın 'hikaye' kısmında, konuşulanı yazıya dökecek olan yeni özellik eklenecek.
 10 Mart 2021 23:07
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Instagram'a yeni özellik: Konuşulanı yazıya dökecek

Sosyal medya devlerinden Instagram, yeni özelliğini duyurdu.

Platforma eklenecek yeni özelliğe göre kullanıcılar artık hikaye paylaşımı sırasında, paylaşılan video veya fotoğrafa ek olarak konuşabilecek. Şu anda test aşamasında olan özelliğe göre, kullanıcıların yapacağı konuşmalar anında yazıya dökülebilecek.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra da yeni özelliği paylaştığı hikaye ile deneyip paylaştı.

Navarra ayrıca özelliğin nasıl kullanılacağını da gösterdi. Hikayenin paylaşılacağı ekranda çıkan 'CC' butonuna tıkladığınızda uygulama, sesinizi metne dönüştürecek.

Öte yandan kullanıcılar, yazı tipini değiştirme seçeneğine de sahip olacak.

YouTube'da da uzun süredir kullanıldığı bilinen özelliğin, Zoom ve Twitter'a da yakın zamanda ekleneceği belirtiliyor.
Memurlar.Net
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