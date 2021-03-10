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İkişer ay arayla 3 kez koronavirüse yakalandı

Ordu'da Yakup Balcı koronavirüse ikişer ay arayla 3 kez yakalandı. Üçünde de virüsü yenmeyi başaran Balcı'nın bu durumu akıllarda soru işareti yarattı. Uzmanlar ise Yakup Balcı'nın bağışıklık sisteminin yeterli antikoru üretmediği görüşünde.
 10 Mart 2021 23:47
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İkişer ay arayla 3 kez koronavirüse yakalandı

Ünye ilçesinde yaşayan Yakup Balcı, 6 ayın içinde 3 kez koronavirüse yakalandı. Balcı, hastalıkla ilk olarak 18 Ağustos 2020'de yüzleşti.

Evde ilaç tedavisinin ardından Balcı'nın testi negatif çıktı. Tedbir amaçlı 3 gün hastanede yattı. Ancak taburcu olduktan 2 ay sonra hastalık yeniden kapısını çaldı.

Tam iyileştim derken..

Balcı hastalığa ikinci kez yakalanışını anlattı:

"Tam iyileştim derken 10'uncu ayın 23'ünde yine aynı rahatsızlık baş ağrılarım eklem ağrılarım çoğaldı. Ben kendimi 2-3 gün önceden karantinaya aldım zaten anladım yine bir şeyler olduğunu."

Koronavirüs, 61 yaşındaki Yakup Balcı'nın yakasını bir türlü bırakmadı. 28 Şubat'ta yapılan 3'üncü test de pozitif çıktı.

Uzmanlar ise bu durumu bağışıklık sistemine bağlıyor.

"Bağışıklık sistemi yeterli antikoru üretmediğinde olabiliyor."

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yiğit durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Vücut antikor üretiyor aslında ama bazı hastalar asemptomatik geçirdiklerinde ya da düşük miktarda virüs aldıklarında daha düşük antikor yanıtları gelişebiliyor ya da tekrarlayan karşılaşmalara bağlı kimisinde bağışıklık sistemi daha kuvvetli olabiliyor. Yaş daha gençse, altta yatan hastalığı yoksa vücut daha güçlü bir antikor yanıtı oluşturuyor."

Uzmanlar, hastalığa yakalansın veya yakalanmasın herkesi tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıyor.
TRT
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