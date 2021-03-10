İkişer ay arayla 3 kez koronavirüse yakalandı
|10 Mart 2021 23:47
|+Aa- Yazdır
Ünye ilçesinde yaşayan Yakup Balcı, 6 ayın içinde 3 kez koronavirüse yakalandı. Balcı, hastalıkla ilk olarak 18 Ağustos 2020'de yüzleşti.
Evde ilaç tedavisinin ardından Balcı'nın testi negatif çıktı. Tedbir amaçlı 3 gün hastanede yattı. Ancak taburcu olduktan 2 ay sonra hastalık yeniden kapısını çaldı.
Tam iyileştim derken..
Balcı hastalığa ikinci kez yakalanışını anlattı:
"Tam iyileştim derken 10'uncu ayın 23'ünde yine aynı rahatsızlık baş ağrılarım eklem ağrılarım çoğaldı. Ben kendimi 2-3 gün önceden karantinaya aldım zaten anladım yine bir şeyler olduğunu."
Koronavirüs, 61 yaşındaki Yakup Balcı'nın yakasını bir türlü bırakmadı. 28 Şubat'ta yapılan 3'üncü test de pozitif çıktı.
Uzmanlar ise bu durumu bağışıklık sistemine bağlıyor.
"Bağışıklık sistemi yeterli antikoru üretmediğinde olabiliyor."
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yiğit durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu:
"Vücut antikor üretiyor aslında ama bazı hastalar asemptomatik geçirdiklerinde ya da düşük miktarda virüs aldıklarında daha düşük antikor yanıtları gelişebiliyor ya da tekrarlayan karşılaşmalara bağlı kimisinde bağışıklık sistemi daha kuvvetli olabiliyor. Yaş daha gençse, altta yatan hastalığı yoksa vücut daha güçlü bir antikor yanıtı oluşturuyor."
Uzmanlar, hastalığa yakalansın veya yakalanmasın herkesi tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dr. Savaşçı: Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir
10 Mart 2021 23:04
|Bacak kemiğinden çene yapıldı kansere veda etti
10 Mart 2021 22:55
|Ambulans kazaları karıştırdı, yaralı dakikalarca bekledi
10 Mart 2021 22:47
|Çiçekçi kadının kızının Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı
10 Mart 2021 22:23
|Maskeyle geçen 365 gün: Türkiye'nin virüsle 1 yıllık imtihanı
10 Mart 2021 21:53
|Otomobilin çarptığı kadına 'araç hasar bedeli' davası
10 Mart 2021 21:41
|Devlet memuru abla, kız kardeşinin 'koruyucu ailesi' oldu
10 Mart 2021 21:23
|Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
10 Mart 2021 21:06
|İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
10 Mart 2021 20:01
|Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin
10 Mart 2021 19:35