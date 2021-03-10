Zimmetine 800 bin lira geçiren muhasebeci tutuklandı

DANIŞTAY, GEÇİCİ MADDE OLMAYINCA, MEVZUATTAKİ BOŞLUĞU MEMUR LEHİNE YORUMLADI Danıştay, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemede, geçici madde konulmamasına rağmen, memur lehine karar verdi ve aday memur olarak geçen sürelerin, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılacağı hükme bağladı