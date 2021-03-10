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Zimmetine 800 bin lira geçiren muhasebeci tutuklandı

Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kooperatif muhasebecisi tutuklandı.
 10 Mart 2021 23:50
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Zimmetine 800 bin lira geçiren muhasebeci tutuklandı

Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan M.T. tarafından zimmetine geçirildiği belirlendi.

Kooperatif yöneticilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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