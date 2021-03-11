Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' Meclis'ten geçti
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
|11 Mart 2021 00:53
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