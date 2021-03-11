TBMM Genel Kurulunda 7 uluslararası anlaşma kabul edildi
|11 Mart 2021 01:44
|+Aa- Yazdır
TBMM Genel Kurulunda, 7 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.
Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Mart 2021 01:31
|Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
11 Mart 2021 01:29
|Altun'dan Akşener'e sert tepki: Sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz
11 Mart 2021 00:54
|Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' Meclis'ten geçti
11 Mart 2021 00:53
|11 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
11 Mart 2021 00:03
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki
10 Mart 2021 23:51
|'Artık şehirde hiçbir şekilde at arabacılığı yapılmayacak'
10 Mart 2021 23:40
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurultayına katılmayacak
10 Mart 2021 23:02
|Türkiye İstatistik Kurumu, danışma kurullarını lağvetti
10 Mart 2021 22:59
|Bartın Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı
10 Mart 2021 22:56