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PKK Suriye'de tarihi eser kaçırıyor

Suriye'nin en bereketli topraklarını işgal eden, petrol ve gaz sahalarına el koyan terör örgütü PKK, şimdi de tarihi eserlere göz dikti. Teröristler, Haseke'de arkeolojik kazı başlattı. PKK'lılar Deyrizor'un Hamad mevkiinde de Fransız uzmanların gözetiminde kazılar yapıyor.
 11 Mart 2021 06:15
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PKK Suriye'de tarihi eser kaçırıyor

ABD himayesinde Suriye'yi sömüren terör örgütü PKK/YPG'nin vandallığı tarihe uzandı. 8 Mart'ta Haseke'ye bağlı El Kahtaniye'ye çok sayıda asker ve iş makinesi sevk etti. Darak köyünün kuzey eteklerinde bulunan arkeolojik bir tepede ağır silahlı teröristlerin korumasında kazılar başladı. Bölgede derin çukurlar açan terör örgütünün daha önce farklı bölgelerde yaptığı kazılarda çıkardığı eserleri İsrail ve ABD başta olmak üzere yabancı ülkelere sattığı belirtiliyor. Yerel kaynakları 2018 yılında bölgede bulunan dev mozaik panonun kamyonlarda Amerikan üssüne taşınan taşındığı, oradan da Irak'ın kuzeyine götürüldüğünü ifade ediyor.

DEFİNECİLERE PARALI İZİN

  • Münbiç de fiilen tarihi eser kaçakçılığının merkezi oldu. Avrupa'dan çok sayıda insanın uğrak yerine dönüşen kentte, binlerce yıllık eserler alınıp satılıyor. Terör örgütü PKK kimi zaman doğrudan bu satışların içinde yer alırken, kimi zamanda kaçakçılığa göz yumarak komisyon alıyor. Suriye Gözlemevi, örgütün geçtiğimiz günlerde tarihi eserlerin satışından tek seferde 100 bin dolardan fazla komisyon aldığını yazdı. Gözlemevinin raporunda, PKK/PYD adına bölgeye gönderilen sözde yetkililerin tarihi eser arayanlara para karşılığında kazı izni verdiği belirtildi.

1045 KAZI ALANI VAR

Suriyeli tarihi eser uzmanı Muhammed Al Hati, terör örgütünün Afrin, Münbiç, Deyrizor ve Haseke'de tarihi eserleri bulmak için yıllardır kazılar yaptığını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Hati, "Haseke'de geçmişi antik dönemlere dayanan 1045'ten fazla arkeolojik sit alanı var. PKK/PYD en eski arkeolojik alanlar olan Tal Halaf, Tal Fakriya ve Tal Boker gibi yerlerde pek çok kazı yaptı. Tel Alo'dan birçok tarihi eser çaldılar" dedi. Hati, Deyrizor'da Hamad mevkiinde kazıları Fransız uzmanların yürüttüğünü söyledi.
Yeni Şafak
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