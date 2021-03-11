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Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk

Kendi işini yapmak isteyen ve internet dünyasının içine doğan Z kuşağının meslek tercihinin başında SEO'luk geliyor. Arama motoru optimizasyonu anlamına gelen SEO'luk şirketlere dijital ortamda en iyi sonucu almaları için hizmet veriyor. Pandemi sonrası mobil dünyaya uyum sağlamaya çalışan KOBİ'ler için de SEO kurtarıcı durumunda.
 11 Mart 2021 06:40
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Z kuşağının meslek tercihi SEO'luk

İnternet sayesinde girişimcilikte önceki nesillere göre daha atılgan olan Z kuşağının (2000 yılı sonrası doğanlar) yeni gözdesi SEO'luk. Şirketlerin üst düzey yöneticisi anlamına gelen CEO'lardan bahsetmiyoruz. İngilizce bir kelime olan SEO'nun (Search Engine Optimization) açılımı ülkemizde 'arama motoru optimizasyonu' olarak geçiyor.

BİR ŞİRKETE BAĞLI DEĞİLSİN, SERMAYEN TEKNOLOJİ VE SEN

  • Şirketlerin dijital ortamda görünür kılınması, hedef kitleye ulaşılması, sosyal medyada daha aktif olma gibi ihtiyaçlar SEO'lardan soruluyor. Bu işi yapanların çoğu aynı anda onlarca firmaya danışmanlık yaptığı için gençlerin de tercihi. Yani bir firmaya bağlı değiller. Anlaştığınız takdirde, bu internet ve sosyal medya hastaları size en iyi hizmete sunmak için çalışıyor.

İNTERNETTE OPTİMİZASYON İÇİN

İstekleriniz doğrultusunda web adresinizden en iyi performansı sağlamanız ve hedef kitleye ulaşmanız için çalışıyorlar. Malumunuz artık internet siteleri, firmalar için 24 saat açık dükkan durumunda. Oradaki görseller ve sunulan hizmet kalitesi işletmenizin kurumsallığını gösteriyor.

PANDEMİDE KOBİ'LERİN MOBİLE İHTİYACI ARTTI

  • Özellikle pandemi döneminde dijital ortamla yeni tanışan küçük işletmelerin aklının ermediği kafa karıştıran mobil dünyada kendinize bir danışman tutuyorsunuz. Kimi internet sitenizi kurarken, kimi de halihazırda var olandan en iyi verimi sağlamanız için size yardımcı oluyor. Web kullanımı, içeriği, resim, video, varsa takipçi sayısı artırımı, satışları yükseltme taktikleri gibi dijital dünyaya ait reçete sunuyorlar. Siz de kabul ederseniz süreç başlıyor.

Aylık 30 bin TL'den fazla kazanç

Maliyet, talebinize ve işin profesyonelliğine göre binlerce lirayı buluyor hatta aşıyor. Örneğin tek sayfalı basit bir sitenin yönetimi aylık ortalama 500 lira. 150 liraya da iş yaptırabilir, istek listeniz arttıkça bin liraya kadar fatura ile karşılaşabilirsiniz. KOBİ şirket sayfaları 2 bin ila 5 bin arasında değişirken, tam kapasite projelerde 20 bin lirayı buluyor. Bir holding için verilecek hizmetin ederinin kat be kat olduğunu söyleyelim. Piyasadan öğrendiğimize göre, SEO'lar arasında iyi referansa sahip olanlar, ayda 10 ila 20 hesaba birden danışmanlık yapabiliyor. Ufak tefek ücretleri toplayınca aylık, 30 bin lirayı geçiyor. Bazen de söz konusu uzmanlar aynı parayı tek bir işten bile alabiliyor. Tabii ki kurumsal rakamlardan bahsediyoruz, işin bir de diğer yanı var.

Sahte SEO'ya dikkat

  • Önceleri bilgisayar mühendisleri ve ilgili bölümlerin yaptığı bu iş şimdilerde kallavi bir uğraş olma yolunda ilerliyor ve artık teknolojiye ilgi duyan herkesin radarında. Bu alanda son derece kurumsal hizmet verenler yanında, alaylı dediğimiz kişiler de mevcut. Mesela kendini SEO diye telefonda tanıtan bir bilgisayar tamircisine rast gelebilirsiniz. Bu nedenle, bir gün SEO talebiniz olacaksa iyice araştırıp, referanslarını incelemekte fayda var.

Orhan Orhun Ünal

Yeni Şafak
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