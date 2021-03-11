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Akkuyu ile enerjide yarınları garantiye aldık

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin video konferansla attı. Erdoğan, "Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz" dedi.
 11 Mart 2021 07:05
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Akkuyu ile enerjide yarınları garantiye aldık

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. reaktörünün temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans katılımıyla yapıldı. Erdoğan, "Bugün Türkiye'mize bir eseri daha kazandırmanın haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Sayın Putin'le birlikte attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörün temelini atıyoruz. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti almayı hedefliyoruz. Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır. Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir" dedi.

ENERJİ SAHİBİ ÜLKELER LİGİ

  • Erdoğan, "Akkuyu NGS santralımızın ilk reaktörünü 2023 yılında devreye almayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Akkuyu NGS, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacaktır. Eğitilen gençlerimiz nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacak. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak. Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temelini gelecek yıl atacağız. Toplam 4 reaktörden oluşacak bu santralın diğer reaktörlerinin de pey der pey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

AKKUYU'DA YENİ BİR DÖNEM

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaptığı konuşmada Akkuyu'da yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Putin,

"Rus ve Türk uzmanların sarf ettikleri eş güdümlü çalışma sayesinde santralın yapımı belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sunacak, Türkiye ekonomisini güçlendirecek"

dedi.
Yeni Şafak
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