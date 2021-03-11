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Böbrek hastalıklarında patlama yaşanabilir

Bütün hayati fonksiyonları etkileyen koronavirüs enfeksiyonunun en çok vurduğu organ böbrekler. Uzmanlar, pandemi sonrasında diyaliz ve böbrek nakli ihtiyacında büyük artış yaşanacağını söylüyor.
 11 Mart 2021 06:50
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Böbrek hastalıklarında patlama yaşanabilir

Covid tedavisi sırasında ve sonrasında sık görülen akut böbrek yetersizliğinin, kronik böbrek yetersizliğine sebep olabileceği bildirildi. Uzmanlar, Covid'le birlikte akut böbrek yetersizliği yaşayan kişilerin, pandemi sonrasında diyaliz hastası ya da böbrek nakli adayı olabileceğine dikkat çekerek düzenli nefrolog kontrolünde olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

DİYALİZ HASTA SAYISI ARTACAK

Koronavirüs enfeksiyonunun birçok hayati organı etkilediğini hatırlatan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, en çok etkilenen organlardan birinin de böbrekler olduğunu söyleyerek "Covid'in tedavi süreci içinde ve sonrasında sıklıkla görülebilen akut böbrek yetersizliği, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli sebeplerinden biri. Bu tabloda, hastalığın uzun vadede kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Böbrekler üzerine dolaylı olabilecek bu etki, ancak önümüzdeki yıllarda rakamsal verilerle ortaya konulabilecektir" dedi.

RİSK SEKİZ KAT DAHA YÜKSEK

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, akut böbrek yetersizliği yaşayan hastalarda son dönem kronik böbrek yetersizliği gelişme riskinin diğer hastalarla karşılaştırıldığında sekiz kat daha fazla olduğunu belirten Erk, "Bu çalışmalar, yaşadığımız süreçte kişisel korunmanın ve koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olacağını gösteriyor. Bu sebeple Covid tedavisi olmuş, akut böbrek yetersizliği yaşamış ve hastanede tedavi görmüş kişilerin, tedavi sonrası düzenli olarak nefroloji uzmanı kontrolünü ihmal etmemeleri ve bu tip hastaların kan basıncı kontrolleri ile ilaç kullanımlarının izlenmesi, halk sağlığı açısından önemlidir" dedi.

TÜRKİYE'DE DOKUZ MİLYONU ETKİLİYOR

YEDİ KİŞİDEN BİRİNİN PROBLEMİ

Böbreklerimiz vücudumuzda zehirli maddelerin atılmasından kemik iliği ve sağlıklı kan yapımına dek birçok önemli görev üstleniyor. Sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, aşırı tuz tüketiminden yetersiz su içmeye kadar günlük hayatta yaptığımız birçok yanlış davranış böbreklerimizin sağlığını bozarken; son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde böbrek hastalarının sayısı hızla artıyor. Ülkemizde böbrek hastalarının sayısı 9 milyona ulaştı ve her altı yedi yetişkinden biri böbrek hastası olarak karşımıza çıkıyor.

İŞTE SAĞLIĞIN ANAHTARI

Kırk beş dakika yürüyün günde iki litre su için

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ülkem Çakır, böbrekleri koruyan yaşam tarzını şöyle özetledi:

Düzenli egzersiz yapın!

Özellikle haftanın en az üç günü yapılacak 45 dakikalık tempolu yürüyüş, böbreklerin kanlanmasında büyük önem taşıyor.

Günde 1,5-2 litre su için!

İçtiğimiz suyla kandan süzülen zararlı maddeler idrar haline getiriliyor ve vücudumuzdan bu şekilde uzaklaştırılıyor. Vücudumuzda yeterli miktarda su bulunmadığında böbreklerimiz çalışmak için çok daha fazla güç harcıyor ve yıpranması hızlanıyor. Bu sebeple böbrek hastalarının her gün mutlaka 1,5-2 litre su içmesi gerekiyor.

Aşırı tuz tüketiminden kaçının!

Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gram, yani bir tatlı kaşığı tuzdan fazla tüketilmemesi konusunda uyarırken, ülkemizde günlük tuz tüketimi 18 gramı buluyor. Yemeklere tuz eklemeye gerek yok, zira hiç tuz eklemediğimizde bile sebzelerden 2 gram tuz alıyoruz.

Fazla kilolarınızdan kurtulun!

Kilo almak idrarda protein kaçağına yol açıyor. Bu sebeple sağlıklı diyet ve düzenli egzersizle fazla kiloları vermek ve ideal kiloyu korumak böbrekler için çok önemli.

ZİYNETİ KOCABIYIK
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